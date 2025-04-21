В Белгородской области за неделю пострадали 197 домов, восстановлены 135

За прошедшую неделю при обстрелах Белгородской области пострадали 197 частных домов и квартир. Восстановлены 135 поврежденных ранее. Об этом сообщили власти приграничных муниципалитетов в ходе оперативного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Белгороде за неделю разрушения получили один частный дом и 18 квартир (всего — 19). Восстановить удалось один объект ИЖС и 19 квартир (всего — 20). В работе остаются 82 жилых помещения (62 частных дома и 20 квартир).

В Белгородском районе пострадали 36 ИЖС. Ремонт завершили в 32 объектах (22 частных дома и десять квартир). Восстановлению подлежат еще 322 жилых помещения (278 ИЖС и 44 квартиры).

В Борисовском районе повреждены десять частных домов, восстановлен один. Требуется завершить ремонт 53 ИЖС и 15 квартир (всего — 68).

В Валуйском округе количество поврежденных объектов выросло на 22 (20 частных домов и две квартиры). Расписки получены от собственников трех частных домов. Работы продолжаются в 157 жилых помещениях (155 ИЖС и две квартиры).

В Грайворонском округе разрушения получили четыре частных дома и 27 квартир (всего — 31). Восстановлены шесть ИЖС и пять квартир (всего — 11). Ремонту подлежат еще 98 частных домов и 56 квартир (всего — 154).

В Шебекинском округе пострадали 79 жилых объектов (17 ИЖС и 62 квартиры). Получены расписки от владельцев 68 жилых помещений (восемь частных домов и 60 квартир). В работе остается 3 641 объект (1 656 ИЖС и 1 985 квартир).

С середины марта данные по Краснояружскому району, который регулярно подвергался атакам ВСУ, не приводятся. Там и в Ракитянском районе осложнилась оперативная обстановка, что не позволяет собрать необходимые сведения.

Неделей ранее в Белгородской области при обстрелах пострадали 138 частых домов и квартир, восстановили 125 поврежденных ранее.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова