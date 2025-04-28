Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, в каких проектах чаще всего можно встретить раздельные кухню и гостиную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На рынке жилой недвижимости представлено два варианта планировочных решений. Классический вариант и евроформат. Один от другого отличается тем, что кухня объединена с гостиной в единое пространство. В квартире с классической планировкой кухня — отдельное помещение. Но в сегменте первичной недвижимости сейчас более популярен евроформат, он преобладает в экспозиции всех сегментов первичного столичного рынка, его доля более 70%, подсчитали специалисты компании «Метриум».

Всего в новостройках города насчитывается около 70 тыс. лотов без учета элитного предложения, и почти 51 тыс. из них евроформата. Раздельные кухня и гостиная только в 20 тыс. лотов. Распределение предложения лотов с разными типами планировки значительно отличается в зависимости от класса объекта. Классический формат стал редким в массовом сегменте, у него менее 18%, а в бизнес-классе около 20%. Но чаще он встречается в строящихся объектах в Новой Москве.

В элитных домах нередко предлагаются свободные планировки. Покупатели после получения ключей сами решают, как организовать свое пространство. Среди квартир с классическими планировочными решениями преимущественно экспонируются варианты без какой-либо отделки. На втором месте лоты с финишной отделкой, на третьем — с предчистовой. В разрезе комнатности среди квартир с классическими планировками преобладают однушки. Их более 45%. В небольших квартирах с классической планировкой могут быть запроектированы небольшие изолированные комнаты, отмечают эксперты компании Optima Development. В просторном жилье такая проблема отсутствует. А если в доме предполагается панорамное остекление, комнаты кажутся визуально еще больше.

Светлана Бардина