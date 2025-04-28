Неизвестные похитили останки экс-президента Сирии Хафеза Асада

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена эксгумация останков бывшего президента Сирии Хафеза Асада. В соцсети X также появились сообщения о том, что неизвестные перевезли останки в неизвестное место. После падения режима Башара Асада могила уже подвергалась вандализму.

Как передает Syria TV, личность вандалов неизвестна. Телеканал уточнил, что еще одно видео, на котором неизвестные раскапывают могилу, появилось в сети еще 17 апреля. Вандалы, как пишет Syria TV, могут быть связаны с вооруженными группировками из провинции Латакия.

На видеозаписи, которая распространилась в соцсетях, несколько мужчин в военной форме стоят внутри гробницы семьи Асадов. Несколько надгробных плит отсутствуют. Сама могила разрыта. Ynet пишет, что эксгумировать останки могли сторонники Башара Асада в попытке спасти их от надругательств.

Гробница семьи Асадов находится в сирийской Латакии. Там же захоронен старший сын Хафеза Асада и брат Башара Асада Басиль. В декабре, через несколько дней после отставки Башара Асада с должности президента, неизвестные подожгли гробницу.

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