Завершился 3 этап обследования уранином

В Челябинске завершился третий этап обследования теплосетей и внутридомовых коммуникаций с использованием уранина – органического вещества ярко-зеленого цвета, который помогает выявлять протечки. По итогам трех этапов из крана побежала зеленая вода в 71 многоквартирном доме. Нарушения в работе бойлеров в 67 случаях подтвердились.

Проверки с изменением цвета теплоносителя помогают не только выявлять утечки, но и предупреждают о возможном использовании непригодной воды в быту. Это служит сигналом о необходимости выполнения ремонта теплообменника и способствует предотвращению аварийных ситуаций.

Специалисты «Уралэнергосбыт» непосредственно работали с управляющими компаниями, выезжали по адресам, где были обнаружены неполадки и совместно обследовали теплообменники. В результате оперативной работы 34 протечки были успешно устранены. В остальных случаях потребовалась замена бойлеров.

«Наша цель, как агента по сбыту тепловой энергии «УСТЭК-Челябинск», обеспечить надежное и безопасное теплоснабжение для всех жителей города. Комфорт в квартирах во многом зависит от внутренних коммуникаций дома. Важно своевременно выявлять и устранять проблемы в системе теплоснабжения. Эта ответственность лежит на управляющих компаниях. Мы уверены, что совместными усилиями нам удастся достичь значительных результатов улучшить качество жизни челябинцев», - отметила директор отделения по сбыту тепловой энергии Анна Поторока.

Испытания сетей с помощью красителя – широко применяемый и безопасный способ выявления мест повреждений тепловых сетей и неплотности бойлеров нагрева горячей воды. Данный подход позволяет оперативно реагировать на возникшие проблемы.

ООО «Уралэнергосбыт»