Власти Новосибирска подписали постановление о создании пешеходной улицы Ленина

Мэр Новосибирска подписал постановление о создании пешеходной зоны на участке от площади Ленина до проспекта Димитрова. Департаменту дорожно-благоустроительного комплекса поручено провести два тендера на разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации благоустройства территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В документации указано, что депстрою необходимо внести правки в градостроительную документацию города в связи с изменением транспортной схемы. Департаменту энергетики и ЖКХ предстоит провести инвентаризацию инженерных сетей.

В феврале этого года глава города Максим Кудрявцев сообщил, что к реконструкции ул. Ленина планируется приступить в 2026 году. «Начало работ по созданию проектно-сметной документации — 2026 год, может быть, конец 2025 года. И реально к реконструкции мы приступим не ранее 2026 года»,— заявил тогда градоначальник.

Александра Стрелкова