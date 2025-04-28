CNN: рейтинг 100 дней Трампа самый низкий среди президентов за последние 70 лет

Работу Дональда Трампа по итогам первых 100 дней на посту президента одобряют 41% американцев. Это самый низкий уровень для любого американского президента за последние 70 лет. При этом полностью не одобряют его работу 45%. Таковы данные опроса, опубликованного CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент Трамп теряет популярность почти по всем основным вопросам, которые он пытался решить за время пребывания в должности.

Неодобрение большинства (60%) респондентов вызывают действия Трампа в области внешней политики. Одобряют их 39%. Поддержку президент получает от американцев только в одном вопросе — касающемся гендерной идентичности и трансгендерных людей. В целом 51% опрошенных одобряют подход президента к этому вопросу.

Алена Миклашевская