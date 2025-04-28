В Свердловской киностудии откроется выставка эскизов памятника Балабанову

В Екатеринбурге 30 апреля откроется выставка эскизов памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову. В Свердловской киностудии покажут 10 отобранных проектов, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Экспозиция будет представлена в рамках конкурса монументов уральскому режиссеру в здании киностудии по адресу проспект Ленина, 50 «ж». Все желающие смогут ознакомиться с работами в течение месяца. Вход на выставку свободный.

Ранее жюри рассмотрели 53 проекта памятника Алексею Балабанову, присланных со всей России. В список лучших вошли 10 работ, авторами которых стали Мейрам Баймуханов, Иннокентий Комочкин, Илья Коротченко, Михаил Лебедев, Роман Макаров, мастерская Баймуханова, Артем Маханов, скульптурно-архитектурный коллектив СПБ, Александр Таратынов и Салават Щербаков.

Конкурс на лучший эскиз мэрия объявила в ноябре 2024 года. Призовой фонд конкурса составил 1 млн руб. В декабре члены жюри рассмотрели 30 поступивших заявок и заявили об отсутствии «убедительных архитектурных предложений». После чего представители мэрии согласились продлить конкурс, чтобы «привлечь максимальное количество людей, которые смогут дать хорошие идеи».

Планируется, что памятник установят напротив главного входа в здание Свердловской киностудии, проспект Ленина, 50 «б», но участники конкурса могли предложить и другое место.

Ирина Пичурина