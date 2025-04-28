В Кремле допустили оказание КНДР военной помощи при необходимости

Россия в дальнейшем тоже может оказать КНДР военную помощь в случае необходимости. Это соответствует Договору о всестороннем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что эффективность договора сторон доказывает участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области от ВСУ.

26 апреля начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов в докладе президенту особо отметил помощь КНДР в действиях против украинской армии в Курской области. 28 апреля Центральная военная комиссия КНДР подтвердила, что решением главы государства Ким Чен Ына корейские войска были направлены в регион для участия в боевых действиях против ВСУ.

Президент России Владимир Путин лично поблагодарил Ким Чен Ына и все руководство КНДР за помощь корейских военнослужащих в боях в Курской области. В Пхеньяне возведут монумент боевой славы в память о погибших в ходе операции военнослужащих.