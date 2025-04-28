ВС Башкирии повторно рассмотрит уголовное дело экс-министра туризма региона

Верховный суд Башкирии назначил на 12 мая повторное рассмотрение жалобы бывшего министра предпринимательства и туризма республики Рустема Афзалова на приговор. Процесс пройдет под председательством судьи Антона Медведева, указывается на сайте суда.

Как сообщал «Ъ-Уфа», по уголовному делу вместе с экс-министром проходил первый замглавы регионального минтранса Виктор Жульков.

В июле 2024 года Сибайский городской суд признал их виновными в превышении должностных полномочий при ремонте улицы Горького в Сибае и участка трассы Сибай — Туяляс. Подсудимые не признали вину. По приговору суда они должны были выплатить штраф в размере зарплаты за восемь месяцев.

В октябре Верховный суд Башкирии оправдал Виктора Жулькова за отсутствием состава преступления. Такое же решение суд принял по одному из эпизодов уголовного дела господина Афзалова. По второму эпизоду приговор экс-министру смягчили до штрафа в размере зарплаты за полгода.

В марте 2025 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор первому замглавы, а дело Рустема Афзалова направил в Верховный суд Башкирии на новое рассмотрение.

Венера Хисамова