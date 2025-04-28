С начала сезона аренды самокатов в Чебоксарах и Йошкар-Оле МТС Юрент выписал 179 штрафов и заблокировал 216 аккаунтов пользователей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах и Йошкар-Оле МТС Юрент заблокировал 219 аккаунтов с начала сезона

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Чебоксарах и Йошкар-Оле МТС Юрент заблокировал 219 аккаунтов с начала сезона

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По информации оператора, сезон начался 10 апреля в Чебоксарах и 14 апреля в Йошкар-Оле.

В Казани сезон кикшеринга открылся 22 апреля. В первый день работы сервисов жители города совершили 13 тыс. поездок на электросамокатах. По данным операторов МТС Юрент и Whoosh, число пользователей составило более 7,5 тыс. человек, большинство поездок прошло без нарушений. За день было выписано 5 штрафов и заблокировано 4 аккаунта.

Анар Зейналов