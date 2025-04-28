В России недостаточно исламских потребительских кредитов и медицинского страхования соответствующих нормам шариата. Такое мнение выразил глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в интервью РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В России не хватает исламских потребительских кредитов и медицинского страхования

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В России не хватает исламских потребительских кредитов и медицинского страхования

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам господина Крганова, есть необходимость в партнерском потребительском кредитовании для широких масс, которое будет направлено на удовлетворение каких-либо простых потребностей, например, приобретение мобильного телефона.

«Если говорить о корпоративном кредитовании, то сейчас есть ряд продуктов, нацеленных на средний бизнес — есть компании и организации, которые предлагают лизинг, инструменты для покупки жилья и так далее», — сказал Крганов.

Но для крупного бизнеса пока отсутствуют разработанные партнерские финансовые решения. Несмотря на то, что работа в данном направлении уже ведется и демонстрирует положительную динамику, требуется дальнейшее развитие. В связи с этим в настоящее время рассматривается вопрос о продлении экспериментального периода до 2028 года, что позволит продолжить совершенствование этих финансовых механизмов.

Среди перспективных направлений муфтий выделил медицинское страхование для развития медицинского туризма с исламскими странами, а также доработку исламской ипотеки, где пока сохраняются проблемы с двойным налогообложением.

Артём Дергунов