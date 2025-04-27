В белгородском селе из-за атаки дрона пострадал водитель «Газели»

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области в результате атаки беспилотника ранения получил местный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дрон атаковал «Газель» сельхозпредприятия, в которой находился водитель. Белгородца с ушибом живота бригада скорой доставила в городскую больницу №2 Белгорода. Пострадавшему оказали медпомощь, и дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью не менее 149 различных боеприпасов и 67 беспилотников. Зафиксированы разрушения десяти жилых помещений, шести автомобилей, повреждены линия электропередачи, административное здание и торговый объект.

Егор Якимов