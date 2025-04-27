За сутки ВСУ атаковали восемь белгородских муниципалитетов, есть разрушения

За прошедшие сутки ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью не менее 149 различных боеприпасов и 67 беспилотников. Зафиксированы разрушения десяти жилых помещений, шести автомобилей, повреждены линия электропередачи, административное здание и торговый объект. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

В Белгородском районе села Наумовка, Отрадное и Щетиновка атаковали с помощью шести беспилотников, четыре из которых сбила система ПВО. В Отрадном из-за ударов двух дронов осколками посечены два автомобиля.

В Валуйском округе были атакованы села Борки, Долгое, Соболевка и хутор Нижние Мельницыс помощью девяти беспилотников, три из которых удалось сбить. В селе Долгое сгорел частный дом и повреждено еще одно домовладение, а также три надворные постройки, автомобиль и торговый объект. В Соболевке повреждения получила еще одна машина.

В Грайворонском округе по селам Безымено, Козинка и Пороз выпустили 40 боеприпасов в ходе четырех обстрелов, а также совершили атаки пять БПЛА.

В Ивнянском районе возле села Орловка беспилотник повредил линию электропередачи. Аварийные службы оперативно произвели ремонт и возобновили подачу электричества.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Поповка и Староселье атаковали с помощью 100 боеприпасов в ходе 14 обстрелов и 26 беспилотников. В Илек-Пеньковке повреждены частный дом, грузовое авто, административное здание и бытовое помещение на производственном предприятии. В поселке Красная Яруга разрушениям подверглись частный дом и грузовик.

Над Прохоровским районом система ПВО сбила БПЛА самолетного типа.

В Ракитянском районе в селе Русская Березовка в результате отражения системой ПВО атаки беспилотника самолетного типа повреждения получил частный дом.

В Шебекинском округе поселок Ленинский, села Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Мухин были атакованы с помощью девяти боеприпасов в ходе двух обстрелов и 18 беспилотников, 13 из которых были сбиты. В селе Муром повреждения получили три частных дома, в Белянке и Новой Таволжанке — по одному дому.

Егор Якимов