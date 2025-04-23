В первый день сезона кикшеринга в Казани совершили 13 тысяч поездок

22 апреля в Казани стартовал новый сезон кикшеринга. В первый день работы сервисов горожане совершили 13 тыс. поездок на электросамокатах. Об этом сообщили представители операторов МТС Юрент и Whoosh.

На улицах города было доступно 2,8 тыс. самокатов. В компаниях отметили, что их количество на улицах города будет увеличиваться постепенно.

По данным операторов, число уникальных пользователей в первый день составило более 7,5 тыс. человек. Средняя продолжительность одной поездки — около 13 минут. Для старта и завершения аренды использовались около 2 тыс. парковочных точек, размещенных во всех районах города.

Большинство поездок прошло без нарушений. За первый день операторы выписали пять штрафов за неправильную парковку и несоблюдение правил на пешеходных переходах. Четыре аккаунта были заблокированы за поездки вдвоем и передачу самоката детям.

По данным исследования «Мобилити», в 2024 году в Казани совершено 3,2 млн поездок на арендованных самокатах. 86% из них — использование наравне с общественным транспортом, то есть для поездок по делам. За прошлый год операторы оштрафовали или заблокировали 17 тыс. пользователей за нарушение правил безопасности.

Ранее сообщалось, что исполком Казани подготовил предложение о сокращении 568 парковок для электросамокатов с 1340 до 772. Документ направлен на рассмотрение правительственной комиссии Татарстана по обеспечению безопасности дорожного движения.

Анар Зейналов