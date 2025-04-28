Задержанную в Киргизии сотрудницу Русского дома отпустили под домашний арест

Сотруднице Русского дома Наталье Секериной, задержанной в Киргизии по подозрению в соучастии в вербовке наемников, изменили меру пресечения. По ходатайству следователя ее отпустили под домашний арест, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда Бишкека.

Также под домашний арест переведен еще один фигурант дела, в суде назвали только его инициалы — С. В. Т. По данным киргизских СМИ, речь идет о предпринимателе Владимире Сиротенко. Местный портал «АКИпресс» уточняет, что еще два фигуранта дела остались в СИЗО.

Госпожу Секерину задержали в городе Оше 17 апреля, через два дня суд отправил ее под арест. Все четверо фигурантов обвиняются по ст. 416 УК Киргизии (вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников для их использования в вооруженных конфликтах других стран или насильственных действиях). Им грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

В Русском доме говорили, что встревожены судьбой своей сотрудницы, но заверили, что работают «исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением» о функционировании центра в Бишкеке.