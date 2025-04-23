Русский дом в Киргизии прокомментировал арест своей сотрудницы

Российский центр науки и культуры в Киргизии сообщил, что встревожен судьбой арестованной в республике сотрудницы Натальи Секериной. Как рассказали «Ъ» в Первомайском районном суде Бишкека, ей предъявлено обвинение по статье о вербовке наемников. Арестованы еще три человека, включая сотрудника пресс-службы мэрии киргизского города Оша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @rushouse_bishkek Фото: @rushouse_bishkek

«Мы, к сожалению, не располагаем полноценной информацией о сути обвинения, но встревожены судьбой нашей сотрудницы и товарища. Знаем Наталью Секерину как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника»,— говорится в сообщении Русского дома в Киргизии, которое есть у «Ъ».

Представители Русского дома подчеркнули, что ведут «деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением» о функционировании центра в Бишкеке.

Наталью Секерину задержали в городе Оше 17 апреля, через два дня суд вынес решение об ее аресте. Четверо фигурантов дела обвиняются в нарушении 416-й статьи УК Киргизии — о вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях. По этой статье грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Светлана Архангельская, Бишкек