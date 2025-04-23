ТАСС: сотрудница Русского дома в Киргизии арестована за вербовку наемников

Сотрудница Русского дома в киргизском городе Ош Наталья Секерина арестована по подозрению в вербовке наемников. Она будет заключена под стражу до 17 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу киргизского Верховного суда. Вместе с госпожой Секериной задержаны еще четыре человека, среди них есть сотрудник пресс-службы мэрии Оша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Русский дом в Бишкеке

Фото: @rushouse_bishkek Русский дом в Бишкеке

Фото: @rushouse_bishkek

«Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек ходатайство следователя по ОВД Главного следственного управления ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности.— "Ъ") Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой — удовлетворить»,— сказала представитель пресс-службы суда (цитата по ТАСС).

Госпоже Секериной грозит от 7 до 15 лет тюрьмы по статье о вербовке, финансировании и обеспечении наемников (ч. 1 ст. 416 УК КР). Ее гражданство в настоящий момент уточняется.

Екатерина Отрашкевич