Колледжи пошли в рост

В 2025 году правительство Москвы увеличило количество бюджетных мест в колледжах столицы более чем на треть. Это отражает растущий интерес абитуриентов к среднему профессиональному образованию. Сейчас оно крайне востребовано на столичном рынке труда: из полумиллиона доступных вакансий 75% предназначены для выпускников колледжей и техникумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В 2025 году в московских колледжах вырастет количество бюджетных мест для абитуриентов — правительство города пошло на этот шаг, чтобы удовлетворить растущий спрос на специалистов со средним профессиональным образованием на столичном рынке труда.

Рынок труда Москвы — один из самых динамичных и высокооплачиваемых сегментов национального рынка труда. Если безработица в России даже сейчас, будучи на минимальных значениях, не опускается ниже 2%, то в Москве по итогам 2024 года ее показатель не превышал 0,4%. Это отражает активное развитие экономики города за счет запуска новых промышленных производств, а также реновации промышленных территорий и превращения их в высокотехнологичные технокластеры. В перспективе, как следует из утвержденного правительством Москвы прогноза социально-экономического развития города, эта тенденция сохранится: в 2025–2027 годах ежегодные темпы прироста валового регионального продукта Москвы составят 2,7–3%.

Это, в свою очередь, будет поддерживать постоянный спрос на кадры — как ранее заявлял член комиссии Московской городской думы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Александр Даванков, уже сейчас столице не хватает 500 тыс. специалистов, а к 2027 году эта цифра достигнет 781 тыс. человек.

При этом сейчас 75% доступных вакансий рассчитаны на специалистов со средним профессиональным образованием.

Спрос на выпускников колледжей есть в таких отраслях, как промышленность, транспорт, логистика, строительная отрасль, торговля и информационные технологии. По данным «Авито Работа», современный рынок труда демонстрирует устойчивый спрос на выпускников колледжей, при этом запрос формируется не только в традиционных промышленных секторах, но и в активно развивающейся сфере услуг.

В списке востребованных сейчас на московском рынке труда рабочих профессий — множество различных позиций. Например, операторам станков с числовым программным управлением работодатели предлагают от 80 тыс. до 250 тыс. руб., автомеханикам — от 70 тыс. до 400 тыс. руб., а сварщикам — от 130 тыс. до 500 тыс. руб. Выпускники направления «строительство и эксплуатация инженерных сооружений» могут зарабатывать от 50 тыс. до 200 тыс. руб., технологи пищевого производства — от 55 тыс. до 200 тыс. руб., монтажники радиоэлектронной аппаратуры и слесари — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. Средняя зарплата в Москве, как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, сейчас составляет 140–160 тыс. руб.

«Выпускники средних профессиональных учебных заведений сегодня — это те, кто закрывает критически важные вакансии с конкурентными зарплатами. Так, например, средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников на позицию штукатура по итогам первого квартала 2025 года составила 120 310 руб. в месяц. У штамповщиков этот показатель достигает в среднем 75 389 руб. в месяц»,— комментирует директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов.

При этом конкуренция за этих и других представителей рабочих специальностей будет только расти — согласно кадровому прогнозу Минтруда, который ведомство подготовило в начале этого года по поручению Владимира Путина, до 2030 года основной спрос работодателей на рынке труда РФ придется на специалистов со средним образованием. Как ранее заявлял глава Минтруда Антон Котяков, наиболее востребованы будут механики и ремонтники транспортных средств, строители, рабочие-отделочники, электромонтажники, слесари-инструментальщики. Помимо Москвы, как следует из прогноза ведомства, с дефицитом специалистов могут столкнуться еще 36 российских регионов, следовательно, столице придется соревноваться с ними за рабочие руки.

Учитывая такое развитие событий, власти Москвы еще несколько лет назад начали активно развивать столичную систему среднего профессионального образования.

Как ранее заявил Сергей Собянин, если в 2022 году количество учащихся колледжей составляло 177 тыс. человек, то в 2024 году оно выросло почти в два раза, до 274 тыс. человек.

«К 2030 году будет 420 тыс. учащихся только с учетом наших вложений, не считая федеральные и частные вложения, которые тоже будут происходить. Таким образом, цифра учащихся в колледжах и вузах будет сопоставима, что необходимо для экономики на сегодняшний день»,— отметил он.

Поэтому, чтобы дать большему числу абитуриентов возможность быстро приобрести необходимые профессиональные навыки и выйти на рынок труда, правительство Москвы приняло решение в этом году увеличить количество бюджетных мест в колледжах до 37 тыс. Этот показатель почти на треть превышает количество мест прошлого года (26 тыс.) и почти в два раза — показатель 2023 года (19 тыс.). Приемная кампания в колледжах Москвы стартует 26 июня.

Московские колледжи активно сотрудничают с разными компаниями, чтобы гарантировать студентам практику во время обучения и обеспечить возможность трудоустроиться сразу после выпуска.

Примером такого работодателя, активно взаимодействующего с колледжами, является госкорпорация «Ростех».

По словам директора по управлению персоналом «Ростеха» Юлии Цветковой, корпорация совместно с колледжами проводит работу по актуализации учебных планов, привлечению к обучению мастеров-наставников с предприятий, а также по практической подготовке студентов на производственных площадках. «Благодаря этому выпускник обладает всеми необходимыми компетенциями, его не нужно переучивать на рабочем месте. Наиболее перспективных студентов и выпускников мы приглашаем к себе на работу, предлагая заключить целевой договор»,— рассказала Юлия Цветкова.

Сейчас в столице работает 63 колледжа, подведомственных правительству Москвы,— они предлагают абитуриентам учебные программы для получения более чем 150 востребованных специальностей во всех ключевых сферах экономики, от IT и медицины до креативных индустрий и спорта. Учебные планы колледжей составляются вместе с работодателями — так студенты получают именно те навыки, которые нужны в профессии.

При этом студенты колледжей могут за время обучения освоить не одну, а две или даже три специальности. Это повышает конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда.

Фокус учебных программ колледжей — на практике, ведь именно на нее приходится более 70% учебного времени. Для того чтобы молодые специалисты могли отрабатывать навыки в условиях, аналогичных условиям на ведущих предприятиях города, в столичных колледжах уже создали и модернизировали 650 лабораторий и мастерских. В этом году правительство профинансирует модернизацию еще свыше 1,5 тыс. таких площадок.

Помимо них получить практический опыт московские учащиеся смогут в центре «Руднево», который правительство открыло осенью 2024 года. Там желающие смогут попробовать свои навыки в машиностроении, электротехнике, работе с композитными материалами, а также в эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. В год в «Руднево» могут обучаться до 3 тыс. студентов из 15 колледжей.

Как показывает статистика департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, 95% выпускников колледжей успешно трудоустраиваются по профессии в первый год после завершения обучения, а треть студентов начинают работать еще во время учебы. Многие колледжи имеют партнерские программы с различными компаниями — последние, в свою очередь, заинтересованы как можно раньше начать взаимодействовать с будущими работниками. Заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по управлению персоналом Павел Ковалев отмечает, что именно благодаря тесному сотрудничеству с колледжами выпускники могут без задержек интегрироваться в рабочие процессы. «Студенты колледжей не просто получают теоретическую подготовку, они сразу начинают работать с реальными задачами, что облегчает их переход в сферу трудовой деятельности»,— говорит он. «Мы видим, что ребята приходят на практику и уже после второго курса трудоустраиваются у нас. Работодатель в нашем лице интегрирован в процесс обучения внутри колледжей, что позволяет нам уже на этапе учебы отсматривать будущих сотрудников»,— соглашается директор по персоналу компании «Росинтер Ресторантс» Андрей Туманов.

Как рассказывает генеральный директор ГК «Геоскан-Москва» Павел Степанов, компания уделяет особое внимание взаимодействию с колледжами, так как подготовка операторов и специалистов является для них критически важной. Выпускники колледжей, обучавшиеся на профильных специальностях, уже с первых дней могут применить свои знания на производстве. «Многие наши выпускники не только работают в сфере применения беспилотных летательных аппаратов, но и обучают новых специалистов. В том числе они работают с алгоритмами искусственного интеллекта, что сегодня крайне важно для таких отраслей, как аналитика больших данных»,— говорит Павел Степанов. Партнер ГК «Геоскан-Москва» — Московский колледж бизнес-технологий. Компания помогает ему обновить учебные программы и предоставляет студентам возможность работать на современном оборудовании. Важнейшей частью этого сотрудничества является создание практических центров на производстве, где студенты могут осваивать технологические новшества и непосредственно участвовать в производственном процессе.

Анастасия Жарова