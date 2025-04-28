Посольство проверяет данные о пострадавших россиянах при наезде в Ванкувере

Посольство РФ в Канаде сообщило, что уточняет информацию о том, есть ли россияне среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Ванкувере. Инцидент произошел вчера, 27 апреля. По последним данным, погибли 11 человек.

В российской дипмиссии выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших. «Посольство находится в тесном контакте с канадскими властями. Информация о возможном наличии среди пострадавших граждан России уточняется»,— сказано в пресс-релизе.

ЧП случилось во время филиппинского уличного фестиваля. Пострадал в общей сложности 21 человек, из них 17 остаются в больницах, некоторые — в тяжелом состоянии. Полиция Ванкувера задержала водителя автомобиля — 30-летнего мужчину, его мотивы неизвестны. Ему предъявили обвинения в убийстве. Правоохранительные органы не рассматривают случившееся как теракт, передает CBC.