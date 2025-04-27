Global News: восемь человек погибли в Ванкувере при наезде автомобиля на толпу

В результате наезда внедорожника на людей во время фестиваля в Ванкувере погибли минимум восемь человек. Среди погибших есть ребенок. Еще шесть посетителей пострадали, сообщает Global News со ссылкой на источники.

Подтверждения информации о жертвах пока не поступало. Полиция Ванкувера сообщила в соцсети Х о задержании водителя — 30-летнего мужчины. Правоохранительные органы ведут расследование.

Инцидент произошел во время филиппинского уличного фестиваля около 20:00 26 апреля по местному времени (6:00 мск 27 апреля).