В петербургском метрополитене объяснили остановку эскалатора на станции «Удельная»

В ГУП «Петербургский метрополитен» дали объяснения по поводу неожиданной остановки эскалатора на капитально отремонтированной станции метро «Удельная» спустя два дня после ее торжественного открытия. В результате тогда запустили резервный эскалатор. В пресс-службе подземки отметили, что остановка была технической.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

«Напоминаем, что в ходе капитального ремонта станции "Удельная" были отремонтированы 3 из 4 эскалаторов. Четвертый эскалатор с самого начала ремонта использовался для перевозки строительных материалов и работников»,— говорится в сообщении.

Согласно графику, окончательные работы на четвертом эскалаторе планируют завершить к 19 мая. На втором эскалаторе в настоящее время ведутся регулировочные и пусконаладочные работы. Такая последовательность ремонта применяется на всех станциях, находящихся в процессе капитального обновления, добавили в пресс-службе метрополитена.

Жителям Петербурга ситуация с «Удельной» напомнила инцидент на станции метро «Чернышевская», когда через два дня после запуска на ней также отключился эскалатор. Тогда эту остановку в метрополитене объяснили «возросшей пассажирской нагрузкой» на только что открывшуюся после продолжительного ремонта станцию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что станцию метро «Удельная» после капремонта торжественно открыли для пассажиров утром 25 апреля. За день до этого ее осматривал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Валерия Мальцева, Андрей Цедрик