Лавров опроверг, что РФ не готова к компромиссам по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мысль о том, что РФ не готова ни на какие уступки по решению конфликта на Украине – не верна. Об этом глава МИД заявил в интервью американскому телеканалу CBS News.

Журналист телеканала Маргарет Бреннан спросила Сергея Лаврова, какие именно уступки предложила Россия, на что министр ответил: «В отношении Украины, в отношении стратегических отношений с Соединенными Штатами, я подчеркивал нашу готовность искать баланс интересов».

Ранее на вопрос госпожи Бреннан о намерении президента США Дональда Трампа признать Крым частью РФ, Сергей Лавров заявил, что господин Трамп понимает, что Россия «не ведет переговоры о целостности своей территории». Он также добавил, что РФ не получала от Вашингтона предложений о переводе Запорожскую АЭС в нейтральный статус.

Сегодня, 27 апреля, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в течение недели Вашингтон примет решение о продолжении участия в мирном процессе по Украине или выходе из него. Сергей Лавров отметил, что Москва понимает нетерпение Вашингтона, добавив, что российские и американские дипломаты сосредоточены на работе, а не на обсуждении неудач.