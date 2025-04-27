США примут решение об участии в переговорах по Украине через неделю
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в течение недели Вашингтон примет решение о продолжении участия в мирном процессе по Украине или выходе из него. По его словам, есть как основания для оптимизма по этому вопросу, так и для беспокойства.
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«Это будет критически важная неделя, на ней мы должны определиться по поводу того, является ли это начинанием, в котором мы намерены продолжить участвовать. Или же пришло время сфокусироваться на других проблемах, которые одинаково или в некоторых случаях более важны»,— сказал Марко Рубио NBC News.
Как добавил господин Рубио, мирная сделка должна строиться не на доверии, а на фактах, действиях и реалиях. Он уточнил, что вопросы безопасности и гарантий обсуждаются в ходе консультаций.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва понимает нетерпение Вашингтона. По его словам, российские и американские дипломаты сосредоточены на деле, а не на рассуждении о неудачах.
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