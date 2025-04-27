Путин поздравил командиров в связи с освобождением Курской области

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин позвонил командующему группировкой «Курск» Валерию Солодчуку. Он поздравил его и командиров направления в связи с освобождением Курской области от вооруженных сил Украины.

«Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу»,— сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).

26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о полном освобождении Курской области. На встрече он также сообщил, что в операции участвовали войска из Северной Кореи.