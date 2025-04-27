Два человека пострадали в результате квартирного пожара на Долгоозерной улице

Очередной квартирный пожар с пострадавшими случился 27 апреля в 16:07 в Приморском районе по адресу Долгоозерная улица, д. 5, корп.1. В это же время было получено сообщение о чрезвычайной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В однокомнатной квартире общей площадью 40 кв. метров происходило горение обстановки по всей площади. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар в 16:47. К устранению возгорания привлекалось пять единиц техники и 22 человека личного состава.

В результате пожара пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали, уточнили в МЧС. О других пострадавших информации не поступало.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербурженка пострадала во время квартирного пожара в Калининском районе Петербурга.

Валерия Мальцева