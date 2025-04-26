Петербурженка пострадала во время квартирного пожара в Калининском районе

Жительница Санкт-Петербурга пострадала в результате квартирного пожара в доме на Тимуровской улице. Ее передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Вызов по возгоранию поступил спасателям в 15:52 в субботу, 26 апреля. Огонь возник в комнате площадью 18 кв. метров в однокомнатной квартире. На месте установили, что горела обстановка на площади два кв. метра.

В 16:15 пожар потушили, с ним боролись 15 спасателей. Пострадавшую забрала скорая помощь.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рейсовый автобус полностью сгорел напротив станции метро «Улица Дыбенко».

Татьяна Титаева