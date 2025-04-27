Умер народный артист Фидан Гафаров

В возрасте 77 лет умер народный артист России Фидан Гафаров. Он исполнял песни на татарском и башкирском языках, а также играл в Башкирском государственном академическом театре драмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури Фото: Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури

Как сообщила пресс-служба театра, прощание с Фиданом Гафаровым пройдет 29 апреля. Похоронят артиста на его родине в деревне Новоуртаево в Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров написал в Telegram, что смерть господина Гафарова стала потерей для всей республики. «Фидан Сафич всегда был в нашей жизни. Сегодня для меня лично и для всей республики огромная потеря»,— добавил он.

Фидан Гафаров сыграл около 20 театральных ролей и две в кино. Исполнил несколько десятков песен. Удостоен званий народного артиста России, Башкирии и Татарстана.