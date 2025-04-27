В Перми суд удовлетворил ряд исков пострадавших от продукции сети «Хлебница»

Свердловский районный суд рассмотрел семь исков, поданных краевым Роспотребнадзором в защиту прав и законных интересов потребителей к владельцу сети пекарен «Хлебница». Согласно картотеке Свердловского райсуда, четыре иска были удовлетворены полностью, еще три — частично. Как указывает properm.ru, сумма возмещения вреда, причиненного здоровью потребителей, составила более 120 тыс. руб. для каждого истца.

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Согласно картотеке Дзержинского районного суда, производство по двум искам к ИП Юлия Гагарина приостановлено до вынесения решений по другим делам.

Ранее сообщалось, что Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подало 25 исковых заявлений в защиту прав и законных интересов потребителей к владельцу сети пекарен «Хлебница», продукцией которой отравились жители Перми. Общая сумма возмещения материального вреда по поданным искам составляет 560 тыс. руб., морального вреда — 6,1 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», с конца декабря 2024 года острой кишечной инфекцией заболели 82 человека, купившие готовую еду в пекарнях этой сети. В связи с этим была приостановлена деятельность нескольких точек сети. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Директора и собственника сети отправили под домашний арест.