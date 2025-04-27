Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поговорил с Герасимовым в закрытом режиме после доклада о Курской области

После завершения публичной части доклада начальника Генштаба Валерия Герасимова президент Владимир Путин попросил его остаться для продолжения разговора. Содержание беседы не раскрывается.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Кадры завершения публичной части доклада Валерия Герасимова опубликовал в Telegram журналист ВГТРК Павел Зарубин. «Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим»,— сказал Владимир Путин.

26 апреля начальник Генштаба доложил президенту о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. Часть региона находилась под контролем украинских военнослужащих с 6 августа 2024 года. В операции по освобождению региона участвовали в том числе войска из Северной Кореи.

Новости компаний Все