Путин поговорил с Герасимовым в закрытом режиме после доклада о Курской области
После завершения публичной части доклада начальника Генштаба Валерия Герасимова президент Владимир Путин попросил его остаться для продолжения разговора. Содержание беседы не раскрывается.
Фото: пресс-служба президента РФ
Кадры завершения публичной части доклада Валерия Герасимова опубликовал в Telegram журналист ВГТРК Павел Зарубин. «Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим»,— сказал Владимир Путин.
26 апреля начальник Генштаба доложил президенту о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. Часть региона находилась под контролем украинских военнослужащих с 6 августа 2024 года. В операции по освобождению региона участвовали в том числе войска из Северной Кореи.