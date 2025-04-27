Путин поговорил с Герасимовым в закрытом режиме после доклада о Курской области

После завершения публичной части доклада начальника Генштаба Валерия Герасимова президент Владимир Путин попросил его остаться для продолжения разговора. Содержание беседы не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Кадры завершения публичной части доклада Валерия Герасимова опубликовал в Telegram журналист ВГТРК Павел Зарубин. «Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим»,— сказал Владимир Путин.

26 апреля начальник Генштаба доложил президенту о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. Часть региона находилась под контролем украинских военнослужащих с 6 августа 2024 года. В операции по освобождению региона участвовали в том числе войска из Северной Кореи.