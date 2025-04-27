Теннисист Рублев вылетел с турнира ATP 1000 в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 1000 в Мадриде. Его противником был представитель Казахстана Александр Бублик.

Игра длилась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:0, 4:6 в пользу Бублика. Рублев занимает 8-е место в рейтинге АТР, Бублик — 75-е. В четвертом круге турнира противником Бублика выступит чешский теннисист Якуб Меншик.

Призовой фонд турнира составляет €7,8 млн. Его победителем в прошлом году стал Андрей Рублев. Российский спортсмен является 17-кратным победителем турниров ATP.