В Нижегородской области горит мусорный полигон на площади 20 тыс. «квадратов»

В ночь на сегодня, 27 апреля, в Нижегородской области загорелся полигон твердых бытовых отходов. Площадь пожара составляет 20 тыс. кв. м. Об этом сообщает глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров.

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«Предположительные причины возгорания сейчас даже не хочу указывать во избежание неверных трактовок»,— написал господин Мудров в Telegram-канале. По его словам, дальнейшего распространения огня не происходит. На месте работают пожарные службы с применением техники регионального оператора полигона «Ситиматик Нижний Новгород».

Для контроля возгорания создан муниципальный штаб. Будет проведено расследование для выяснения обстоятельств инцидента. Прокуратура Нижегородской области организует проверку соблюдения оператором законодательства об отходах. По ее итогам могут быть приняты меры прокурорского реагирования.