«Тампа» обыграла «Флориду» в матче play-off НХЛ, Кучеров набрал два очка

Клуб «Тампа Бей Лайтнинг» обыграл «Флорида Пантерс» в третьем матче первого раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 5:1. Счет в серии до четырех побед — 2:1 в пользу «Флориды».

В составе «Тампы» сделал дубль Джейк Генцель, также отличились Ник Пол, Люк Гленденинг и Энтони Сирелли. Российский форвард Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Автором заброшенной шайбы в составе «Флориды» стал Мэттью Ткачак.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский — 17 из 21.

Никита Кучеров сделал 117-ю результативную передачу в розыгрыше Кубке Стэнли. По этому показателю он вышел на 13-е место в истории НХЛ, обойдя Ларри Робинсона (116). Лидирует канадец Уэйн Гретцки (260). Также Кучеров стал третьим россиянином, записавшим в свой актив 170 очков в матчах play-off НХЛ. На его счету 53 гола и 117 передач. Первое место по этому показателю занимает Евгений Малкин (180 очков — 67+113), второе — Сергей Федоров (176 очков — 52+24).

Четвертый матч серии пройдет в ночь на 29 апреля на домашнем стадионе «Флориды» Amerant Bank Arena в Санрайзе.

Таисия Орлова