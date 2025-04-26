Хинштейн пообещал восстановить Горнальский монастырь

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сказал, что власти региона восстановят Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Суджанском районе. При этом он уточнил, что работы не могут начаться прямо сейчас из-за продолжающихся обстрелов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Конечно, мы будем его восстанавливать … Несмотря на то, что освобожден, противник продолжает наносить удары … Это работа, которую мы прямо сейчас не начнем. Горналь находится непосредственно на границе»,— сказал Александр Хинштейн журналистам (цитата по ТАСС).

Ранее Генштаб ВС России заявил о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. Последним населенным пунктом, который вернулся под контроль российских войск, стал Горналь.