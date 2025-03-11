Полицейские со стрельбой остановили пьяного водителя без прав на Просвещения

Ночью 11 марта в Петербурге полицейские попросили водителя иномарки остановиться для проверки документов, однако последний не внял требованием и увеличил скорость, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Сотрудники ГАИ начали преследование.

Пытаясь скрыться, злоумышленник опасно маневрировал, чем создавал угрозу для пешеходов. Инспекторы неоднократно предупреждали лихача о намерении применить огнестрельное оружие, однако он проигнорировал просьбы.

В итоге один из правоохранителей сначала выстрелил вверх, а затем — по колесам. Автомобиль остановился на проспекте Просвещения. Водителя задержали, им оказался 23-летний местный житель без водительских прав. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного составили шесть протоколов об административных правонарушениях. Суд назначил мужчине наказание в виде ареста сроком на 12 суток. Машину, принадлежащую матери лихача, отправили на спецстоянку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный лихач без водительских прав в Волхове протаранил машину ГАИ в ходе погони.

Андрей Маркелов