На похороны папы римского Франциска пришло 200 тысяч человек

В церемонии похорон папы римского Франциска в Ватикане принимают участие около 200 тыс. человек, сообщает AP со ссылкой на пресс-службу Ватикана. Sky News уточняет, что почти 50 тыс. человек собрались на площади Святого Петра. По окончании церемонии гроб с телом понтифика провезут по улицам Рима и доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре. Там его похоронят по его собственному пожеланию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа римский Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. Прощание с ним проходило на протяжении трех дней, с 23 апреля, в соборе Святого Петра. В своем завещании понтифик попросил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений. На церемонию похорон приехали 160 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. Среди гостей — президент США Дональд Трамп с женой Меланией.

Подробности — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».