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На похороны папы римского Франциска пришло 200 тысяч человек

В церемонии похорон папы римского Франциска в Ватикане принимают участие около 200 тыс. человек, сообщает AP со ссылкой на пресс-службу Ватикана. Sky News уточняет, что почти 50 тыс. человек собрались на площади Святого Петра. По окончании церемонии гроб с телом понтифика провезут по улицам Рима и доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре. Там его похоронят по его собственному пожеланию.

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа римский Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. Прощание с ним проходило на протяжении трех дней, с 23 апреля, в соборе Святого Петра. В своем завещании понтифик попросил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений. На церемонию похорон приехали 160 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. Среди гостей — президент США Дональд Трамп с женой Меланией.

Чем запомнился папа римский Франциск

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Подробности — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».

Фотогалерея

Похороны папы Франциска

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Заупокойная месса на площади Святого Петра

Заупокойная месса на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Монахини перед началом похоронной литургии

Монахини перед началом похоронной литургии

Фото: Susana Vera / Reuters

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священнослужители на площади Святого Петра

Священнослужители на площади Святого Петра

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Члены духовенства

Члены духовенства

Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Remo Casilli / Reuters

Баннер с изображением папы

Баннер с изображением папы

Фото: Susana Vera / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Принц Уэльский Уильям (слева)

Принц Уэльский Уильям (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Фото: Yara Nardi / Reuters

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Заупокойная месса на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Монахини перед началом похоронной литургии

Фото: Susana Vera / Reuters

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священнослужители на площади Святого Петра

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Члены духовенства

Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Remo Casilli / Reuters

Баннер с изображением папы

Фото: Susana Vera / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Принц Уэльский Уильям (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Фото: Yara Nardi / Reuters

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