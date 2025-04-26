На аренду жилья жителям курского приграничья выделили 1,3 млрд рублей

Правительство выделило дополнительные средства жителям приграничных районов Курской области, вынужденных снимать жилье. На компенсацию им расходов власти направили более 1,3 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Деньги направят из резервного фонда. Компенсации будут выплачивать за период с мая по июль 2025 года. По оценке властей, их получат более 21 тыс. семей, что поможет «своевременно возместить понесенные ими расходы», сообщает пресс-служба правительства.

Вопрос выделения средств рассмотрели на заседании правительства 24 апреля. Господин Мишустин поручил Минфину и Минстрою как можно быстрее довести средства до региона.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. По состоянию на 23 апреля 2025-го из региона эвакуировали 800 человек. К июлю власти должны разработать программу восстановления Курской области.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».