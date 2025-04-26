Овечкин забил третий гол в нынешнем play-off НХЛ
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в третьем матче 1/8 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Этот гол стал для него третьим в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
Александр Овечкин (8)
Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters
Матч завершился со счетом 6:3 в пользу «Монреаля». В составе победителей отметились Александр Каррье, Ник Сузуки, Коул Кофилд, Кристиан Дворак, Юрай Слафковски и Алекс Ньюхук. У «Вашингтона», помимо Овечкина, отличились Коннор Макмайкл и Джейкоб Чикран.
Всего за карьеру Александр Овечкин забросил 75 шайб в матчах play-off. Теперь он занимает 13-е место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли, обогнав американца Джо Павелски (74). На 12-й строчке располагается канадец Марио Лемье (76). Возглавляет список лучших снайперов канадец Уэйн Гретцки (122).
«Монреаль» сократил отставание от «Вашингтона» в серии до четырех побед — 1:2. Следующий матч противостояния пройдет в ночь на 28 апреля на арене Bell Centre в Монреале.