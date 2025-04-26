Лавров отказался раскрывать детали переговоров с США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует предавать огласке ход переговоров с США по Украине до их завершения. Он предложил обсудить этот вопрос с украинским президентом Владимиром Зеленским, который, по словам министра, «охотно общается с кем угодно через СМИ», в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем ведется речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными»,— сказал глава российского МИДа в интервью американскому каналу CBS.

Накануне СМИ рассказали детали плана США по украинскому урегулированию. Вашингтон готов юридически признать Крым частью территории России, при этом Луганск, Запорожье, Донецк и Херсон предложено считать российской территорией де-факто. Вчера, 25 апреля, в Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Они обсудили возобновление прямых переговоров России и Украины.

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