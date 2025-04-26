Российские военные заявили о невозможности спасти иконы из «Нового Иерусалима»

Спасти иконы из храмового комплекса «Новый Иерусалим» Белгородской области не представляется возможным из-за угрозы новых обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в группировке российских войск «Север».

По словам военнослужащих, храмовый комплекс полностью выгорел из-за продолжающихся атак ВСУ. В группировке добавили, что работы на месте пожара будут организованы «немедленно после стабилизации обстановки и прекращения намеренных обстрелов» ВСУ, передает ТАСС.

«Новый Иерусалим» — это репродукция библейского Иерусалима. Комплекс начали возводить в 2001 году. Деревянные здания располагаются на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 км от города Валуйки.

Храмовый комплекс загорелся два дня назад, 24 апреля, после атаки ВСУ, он полностью сгорел в течение дня. Глава Валуйского округа Алексей Дыбов обещал, что комплекс восстановят, когда позволит оперативная обстановка.