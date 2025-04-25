Глава МИД Сирии поднял новый флаг в штаб-квартире ООН

Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани поднял новый флаг своей страны в штаб-квартире Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, сообщает сирийское информационное агентство SANA. Он назвал момент поднятия флага «историческим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани (справа) и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен (слева)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани (справа) и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен (слева)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Этот шаг был «не просто символическим шагом», но и «данью уважения памяти сирийского народа», а также «символом его победы», сказал Асад аш-Шайбани в интервью телеканалу Al Jazeera. По словам дипломата, сирийцы ждали этого шага 14 лет.

Зелено-бело-черный флаг с тремя красными звездами был официально принят новым правительством страны после прихода к власти Ахмеда аш-Шараа. Флаг стал символом свержения режима Башара Асада.

Визит главы МИД Сирии в штаб-квартиру ООН состоялся после того, как сирийская высокопоставленная делегация на этой неделе впервые за более чем 20 лет приняла участие во встречах с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка. «Мы здесь для того, чтобы рассказать миру о новой Сирии и о том, что в арабском регионе открываются новые возможности»,— рассказал Асад аш-Шайбани о целях своего визита в интервью телеканалу Al Jazeera, в очередной раз призвав мировое сообщество снять санкции со страны.

В феврале Евросоюз приостановил санкции против Сирии в сферах энергетики и транспорта. Британское правительство в марте также разморозило активы ряда сирийских организаций, включая Центральный банк страны и нефтяные компании. Позднее Великобритания исключила из санкционного списка несколько разведслужб, СМИ и министерств Сирии, в том числе Минобороны и МВД.

О ситуации в Сирии — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая