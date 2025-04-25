«Спецпосланника США приняли по высшему разряду»

Ситуация остается «очень хрупкой». Дональд Трамп заявил об отсутствии какого-либо дедлайна в переговорном процессе по Украине. При этом он по-прежнему доволен ходом консультаций. Ранее в интервью журналу Time глава Белого дома фактически согласился с тем, что Крым останется в составе России. Между тем в Кремле завершилась встреча Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа, она продолжалась более трех часов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что компромисс на сегодня вполне возможен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Стивена Уиткоффа приняли в Кремле по высшему разряду, с протокольной съемкой. Владимир Путин лично приветствовал высокого гостя на английском языке с дружеским рукопожатием. До этого американский спецпосланник вместе с коллегой, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, погуляли по Арбату. Момент очень показательный: в последний раз по Арбату гуляли госсекретарь США в администрации Барака Обамы Джон Керри и его помощник — небезызвестная Виктория Нуланд. Было это в декабре 2015 года. К слову, тогда стороны ни о чем особо не договорись. Примечательно, что нынешний президент Дональд Трамп обвиняет именно Обаму в том, что он отдал или подарил Путину Крым. И вот по некому стечению обстоятельств сейчас полуостров вновь в центре внимания.

Накануне прибытия Уиткоффа в российскую столицу был опубликован мирный план Трампа, который, в частности, предусматривает признание Америкой де-юре Крыма российским. Кроме того, де-факто за Москвой признаются территории, которые РФ физически контролирует в данный момент. Список предложений достаточно объемный, приводить его полностью нет смысла. В частности потому, что главный вопрос именно территориальный.

Владимир Зеленский при поддержке Европы выступает против какого-либо признания чего-либо за Россией именно де-юре. Компромисс, видимо, в том, чтобы признать де-факто.

Киев также требует четких гарантий безопасности, читай «сохранения Украины как государства». Дональд Трамп между тем успел заявить, что никакого дедлайна по переговорам он устанавливать не собирается, судя по всему, и выходить из них он также не намерен. Хотя совсем недавно фактически говорил об обратном. В целом диалог идет хорошо, стороны приближаются к сделке. Обещания заключить мир за один день были фигурой речи.

Тем временем впереди похороны папы римского, в Ватикан съезжаются мировые лидеры. Будут и Трамп, и Зеленский, и главы большинства стран западного мира — хороший повод восстановить партнерство. Хотя, по сути, оно никуда не делось. Зеленский надеется на личную встречу с главой Белого дома. При том что Трамп, как известно, считает Украину виновницей разгоревшегося конфликта. Еще нужно напомнить, что ресурсная сделка точно не будет подписана в ближайшие дни, несмотря на оптимистичный настрой участников. Тем не менее мы видим, что переговоры действительно идут, и компромисс возможен. Так что повод для оптимизма на сегодня остается. Тупика, по крайней мере, точно нет.

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Дмитрий Дризе