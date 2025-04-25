«Спецпосланника США приняли по высшему разряду»
Дмитрий Дризе — об очередном визите в Москву Стивена Уиткоффа
Ситуация остается «очень хрупкой». Дональд Трамп заявил об отсутствии какого-либо дедлайна в переговорном процессе по Украине. При этом он по-прежнему доволен ходом консультаций. Ранее в интервью журналу Time глава Белого дома фактически согласился с тем, что Крым останется в составе России. Между тем в Кремле завершилась встреча Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа, она продолжалась более трех часов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что компромисс на сегодня вполне возможен.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Стивена Уиткоффа приняли в Кремле по высшему разряду, с протокольной съемкой. Владимир Путин лично приветствовал высокого гостя на английском языке с дружеским рукопожатием. До этого американский спецпосланник вместе с коллегой, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, погуляли по Арбату. Момент очень показательный: в последний раз по Арбату гуляли госсекретарь США в администрации Барака Обамы Джон Керри и его помощник — небезызвестная Виктория Нуланд. Было это в декабре 2015 года. К слову, тогда стороны ни о чем особо не договорись. Примечательно, что нынешний президент Дональд Трамп обвиняет именно Обаму в том, что он отдал или подарил Путину Крым. И вот по некому стечению обстоятельств сейчас полуостров вновь в центре внимания.
Накануне прибытия Уиткоффа в российскую столицу был опубликован мирный план Трампа, который, в частности, предусматривает признание Америкой де-юре Крыма российским. Кроме того, де-факто за Москвой признаются территории, которые РФ физически контролирует в данный момент. Список предложений достаточно объемный, приводить его полностью нет смысла. В частности потому, что главный вопрос именно территориальный.
Владимир Зеленский при поддержке Европы выступает против какого-либо признания чего-либо за Россией именно де-юре. Компромисс, видимо, в том, чтобы признать де-факто.
Киев также требует четких гарантий безопасности, читай «сохранения Украины как государства». Дональд Трамп между тем успел заявить, что никакого дедлайна по переговорам он устанавливать не собирается, судя по всему, и выходить из них он также не намерен. Хотя совсем недавно фактически говорил об обратном. В целом диалог идет хорошо, стороны приближаются к сделке. Обещания заключить мир за один день были фигурой речи.
Тем временем впереди похороны папы римского, в Ватикан съезжаются мировые лидеры. Будут и Трамп, и Зеленский, и главы большинства стран западного мира — хороший повод восстановить партнерство. Хотя, по сути, оно никуда не делось. Зеленский надеется на личную встречу с главой Белого дома. При том что Трамп, как известно, считает Украину виновницей разгоревшегося конфликта. Еще нужно напомнить, что ресурсная сделка точно не будет подписана в ближайшие дни, несмотря на оптимистичный настрой участников. Тем не менее мы видим, что переговоры действительно идут, и компромисс возможен. Так что повод для оптимизма на сегодня остается. Тупика, по крайней мере, точно нет.
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