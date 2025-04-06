Управляющая компания воронежской ОЭЗ сократила убытки в 2024 году

АО «Воронежская индустриальная корпорация» (ВИНКО), выступающее управляющей компанией расположенных в пригороде Воронежа особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» и индустриального парка «Масловский», отработало 2024 год с чистым убытком в 15 млн руб. При этом в 2023-м аналогичный показатель составлял на 20% больше — 18 млн руб. Выручка ВИНКО за год увеличилась на 45%: с 65 до 95 млн руб. Это следует из бухгалтерской отчетности АО в базе данных Rusprofile.

Себестоимость продаж выросла с 81,4 до 101,7 млн руб. (на 24,9%). Убыток от продаж сократился с 53,7 до 53,5 млн руб. (на 0,4%).

Дебиторская задолженность увеличена на 11%: с 10,6 до 11,8 млн руб. Кредиторская — больше, чем в два раза: с 10,6 до 23,9 млн руб.

АО «Воронежская индустриальная корпорация» (ВИНКО) было зарегистрировано в Воронеже в 2009 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Уставный капитал — 4,9 млрд руб. Актуальная информация об учредителях не опубликована, в 2015–2021 годах АО владело воронежское госпредприятие «Облкоммунсервис».

В начале марта компания сменила руководителя. Должность и.о. генерального директора компании получил Леонид Воробей. Он сменил во главе корпорации Сергея Юсупова.

Юрий Голубь