Управляющая воронежской ОЭЗ «Центр» компания «ВИнКо» сменила руководителя

АО «Воронежская индустриальная корпорация», которая, по решению регионального правительства, с 2011 года управляет индустриальным парком «Масловский, а с 2019-го — особой экономической зоной «Центр», сменила руководителя: новые данные были внесены в ЕГРН 5 марта.

Должность и.о. генерального директора компании получил Леонид Воробей, прежде занимавший пост заместителя руководителя. Он сменил во главе корпорации Сергея Юсупова, который был генеральным директором последние полтора года.

В 2000-е годы Леонид Воробей возглавлял управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, а также, согласно Rusprofile.ru, был гендиректором и владельцем половины ныне ликвидированного ООО «Мега-Ватт».

По собственным данным, «ВИнКо» контролирует качество, сроки проектирования и строительства объектов инфраструктуры индустриального парка и ОЭЗ «Центр», снабжает резидентов энергоресурсами и оказывает им транспортные услуги, обслуживает инженерную инфраструктуру инвестиционных площадок. По информации Rusprofile.ru, компания была зарегистрирована в 2009 году в Воронеже с уставным капиталом 4,9 млрд руб. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В 2023 году выручка составила 65 млн руб., чистый убыток — 18 млн руб.

Воронежский «Борхиммаш» в феврале дважды сменил гендиректора.

Юрий Голубь