Глава МИД Ирана прибыл в Оман на переговоры с США по ядерной программе

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи прибыл в столицу Омана для участия в переговорах с американцами по ядерной программе Ирана. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Iranian Ministry of Foreign Affairs / WANA / Reuters Фото: Iranian Ministry of Foreign Affairs / WANA / Reuters

«(Аббас.— "Ъ") Арагчи и сопровождающая его делегация прибыли в Маскат для участия в третьем раунде ирано-американских переговоров»,— написал он в соцсети Х.

За последние две недели делегации США и Ирана провели первые за несколько лет переговоры в Омане и Италии по новой ядерной сделке. Иранская сторона назвала консультации успешными, а Белый дом сообщил об «очень хорошем прогрессе». При этом госсекретарь США Марко Рубио признал, что пока Вашингтон и Тегеран «очень далеки от какого-либо соглашения». Axios со ссылкой на источники сообщал, что на переговорах иранский министр счел труднодостижимым подписание полноценного соглашения в установленные американским президентом сроки и предложил заключить промежуточную сделку.

Подробнее — в материале «Ъ» «В ядерную сделку вписывают импорт».

Анастасия Домбицкая