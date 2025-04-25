«РИА Новости»: Россия и Турция обсудили Сирию и безопасность на Ближнем Востоке

Российская и турецкая делегации во главе с заместителями глав МИДов Михаилом Богдановым и Нухом Йылмазом в ходе двусторонних переговоров в Стамбуле обсудили Сирию и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком МИДе. По его словам, в Анкаре считают отмену санкций наиболее эффективным способом достижения стабильности в Сирии.

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«Заместитель министра Нух Йылмаз на консультациях отметил, что приоритетом Турции в отношении Сирии является сохранение территориальной целостности и обеспечение стабильности и безопасности республики путем сохранения ее единства»,— сообщил собеседник агентства.

По его словам, Анкара исходит из принципа, что события в Сирии должны анализироваться с точки зрения национальной безопасности Турции.

Стороны также затронули удары Израиля по сирийским территориям. Было подчеркнуто, что установление мира и стабильности на Ближнем Востоке требует координации действий всех заинтересованных сторон, сообщил источник.

Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью The New York Times заявил, что сирийские власти ведут переговоры о новых соглашениях с Россией и Турцией. Вместе с тем, по словам американских конгрессменов, которые на этой неделе нанесли визит в Дамаск, сирийские власти готовы к нормализации отношений с Израилем на определенных условиях.

Подробности — в материале «Ъ» «Сирия дала израильский крен».

Анастасия Домбицкая