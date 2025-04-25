Ветклиники Дона получили на развитие 43 млн рублей льготных кредитов

В Ростовской области наблюдается рост спроса на ветеринарные услуги.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Верещак Фото: Сергей Верещак

За минувший год только в столице региона открылись десятки ветлечебниц, клиник и специализированных аптек. В первом квартале 2025 года тенденция сохраняется. Донские предприниматели не только инвестируют в новые здания для ветеринарных клиник, но и в современное оборудование, направляя на это собственные и заемные средства. Как отметил Николай Стаценко, основатель и директор ростовской ветклиники «ВотВЕТе», техника для обследования, лечения и реабилитации животных необходима ветеринарам. Например, компьютерный томограф, который приобрел центр, в несколько раз повышает скорость и качество диагностики состояния животного, позволяет вовремя определить патологию и назначить эффективное лечение.

В Ростовской области действительно наблюдается рост спроса на ветеринарные услуги, что способствует развитию этого бизнеса, отметила замуправляющего Ростовским отделением Сбербанка Лия Кикичева. В 2024 году банк поддержал ветклиники региона — выдали им кредиты на общую сумму 43 млн руб.