Прибыль BYD по итогам квартала выросла вдвое

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя электромобилей BYD выросла по итогам первого квартала года в два раза и составила 9,15 млрд юаней ($1,26 млрд), следует из финансового отчета китайской компании. Годом ранее этот показатель составлял 4,57 млрд юаней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters

Ранее BYD отчиталась, что по итогам первого квартала продала 986,1 тыс. единиц, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 416,4 тыс.— электромобили. Таким образом, китайский производитель значительно обошел по объему продаж электромобилей Tesla. Компании Илона Маска удалось реализовать всего 336,7 тыс. машин с электродвигателем, что на 13% хуже прошлогоднего показателя. А чистая прибыль американского производителя рухнула на 71%.

Выручка BYD в первом квартале выросла на 36,4%, до 170,4 млрд юаней ($23,4 млрд). А доля компании на рынке Китая выросла с 12,1% в начале 2024 года до нынешних 13,6%.

Кирилл Сарханянц