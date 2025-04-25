Движение на синей ветке метро восстановили спустя час после поломки состава

Движение поездов на синей ветке петербургского метро осуществляется в полном объеме, интервал восстанавливается, сообщили днем 25 апреля в ГУП «Петербургский метрополитен».

Как пояснили в пресс-службе подземки, причиной длительной остановки стала техническая неисправность одного из составов. При этом отсутствовала возможность осуществлять самостоятельное движение.

На помощь пришлось направить вспомогательный поезд и произвести сцеп. После того, как пассажиры покинули неисправный состав, его направили в депо.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение поездов на синей ветке от станции «Технологический институт» до «Купчино» приостанавливали почти на час. От «Купчино» до «Парнаса» движение осуществлялось с увеличенными интервалами. По некоторым данным, причиной неисправности могли стать проблемы с тормозами одного из поездов метрополитена.

Андрей Цедрик