Проблемы с тормозами стали причиной приостановки движения поездов по синей ветке

Проблемы с тормозами поезда метрополитена стали причиной приостановки движения составов на Московско-Петроградской (синей) линии подземки. Вызов диспетчеру поступил от машиниста, пишет «Фонтанка».

Поезд следовал в перегоне от закрытой на реконструкцию «Фрунзенской» до «Московских ворот». Диспетчер получил вызов о неисправности в 15:56. Далее в метрополитене объявили, что поезда следуют лишь от «Парнаса» до «Невского проспекта».

Пассажиры заметили, что в метро работают технические сотрудники. Другой очевидец почуял запах гари.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение поездов от «Технологического института» до «Купчино» приостановлено.

Татьяна Титаева