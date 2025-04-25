Проект «АПРИ» по застройке ленинградского поселка отправили на доработку

Градостроительный совет Ленинградской области рассмотрел и отправил на доработку проект челябинского девелопера по строительству жилого микрорайона в поселке Троицкая Гора Ломоносовского района. Документация разработана по заказу ООО «Специализированный застройщик "АПРИ Нева"» (70% акций принадлежит челябинскому ПАО «АПРИ»), сообщает «Ъ-Санкт-Петербург».

На участке площадью 40,8 га в южной части поселка планируется построить до 179 тыс. кв. м среднеэтажного жилья, включая многоквартирные и сблокированные дома. На территории предусмотрены детский сад на 350 мест, школа на 600 мест, культурный центр с концертным залом, библиотека и клубные помещения, а также спортивный комплекс с залами и бассейном. Проект планировки и межевания территории подготовило ООО «Логас». По мнению градостроительного совета региона, в проекте «недостаточно хорошо отражено развитие транспортной инфраструктуры и то, как будущий объект будет вписываться в существующую и планируемую окружающую застройку Низинского поселения».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе прошлого года компания «АПРИ-Нева» приобрела земельный участок более 38 га около района Петергоф в Санкт-Петербурге. Девелопер планировал возвести здесь малоэтажный жилой микрорайон площадью 150 тыс. кв. м в скандинавском стиле. В феврале ООО «Сбербанк Инвестиции» (дочерняя компания Сбера) купило 30% ООО «Специализированный застройщик "АПРИ Нева"» (Челябинск) для участия в этом строительстве.

Виталина Ярховска